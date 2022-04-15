В Киеве готовы праздновать победу: поле зачищено, почва подготовлена

Верховная Рада Украины, возобновившая свою работу после того, как российские войска отошли от Киева, ненадолго отвлеклась от привычной для себя межфракционной грызни и, объединёнными усилиями сначала обрушилась на партию ОПЗЖ (её лидер Виктор Медведчук арестован СБУ), затем, видимо для поднятия боевого духа, приняла "победный закон".

Оппозиция обезглавлена и обескровлена

Как сообщают украинские СМИ, прямо во время заседания Рады ее покинули два нардепа от оппозиционной партии- Исаенко и Бурмич. И сразу после этого было объявлено о решении СНБО приостановить деятельность партии ОПЗЖ и её парламентской фракции. По факту — распустить.

То есть, повторен трюк с ликвидацией партии коммунистов (КПУ), который "провернули" в мае 2014 года.

Это означает только одно: если по итогам спецоперации правящий на Украине режим каким-то чудом уцелеет, никаких даже очень условно пророссийских партий в Раде не будет.

"Даёшь признание геноцида!"

Торопясь, пока Россия не начала приводить в действие предупреждение об ударах по "центрам принятия решений", ВРУ приняла постановление о признании действий российского государства и российской армии на Украине "геноцидом украинского народа".

"Верховная Рада признала действия российского государства и армии в Украине геноцидом украинского народа. И призвала международные организации и парламенты зарубежных государств осудить геноцид, преступления против человечности и военные преступления на территории Украины", — написал в своем блоге нардеп Владимир Вятрович.