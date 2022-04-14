Сенатор Константин Косачев заявил о вероятности полного разрыва отношений с Евросоюзом, если он продолжит вмешиваться во внутренние дела России.
До этого Евросоюз предупредил руководителей стран, входящих в состав блока, что требование президента РФ Владимира Путина о переводе расчётов за газ в рубли нарушит антироссийские санкции, введённые ЕС.
По мнению же Косачева, это санкционные меры со стороны ЕС нарушают международное право.
"С Советом Европы и ЕСПЧ дело уже дошло до полного разрыва. Дошло именно в силу выхода этих структур за пределы своей компетенции и вторжения во внутренние дела России. Так и с Евросоюзом будет, если не вернутся в собственные границы, за пределами которых — уже другое пространство, в некоторых измерениях по-прежнему общее, но в иных — недоступное для ЕС", — высказался он в своём Telegram-канаале.
Ранее экономист Михаил Хазин прокомментировал решение президента России о переходе на расчёт в рублях при поставках природного газа в недружественные страны. По его мнению, это решение наносит сильный удар по глобальной гегемонии доллара.
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