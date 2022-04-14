Bloomberg: требование Путина платить за газ рублями нарушит санкции ЕС против РФ

Евросоюз предупредил руководителей стран, входящих в состав блока, что требование президента РФ Владимира Путина о переводе расчётов за газ в рубли нарушит антироссийские санкции, введённые ЕС, пишет Bloomberg.

По данным издания, Европейская комиссия представила анализ указа Путина. Эксперты пояснили, что энергетическая безопасность Европы может пошатнуться, ведь глава РФ пригрозил прекратить поставки энергоресурсов всем покупателям, не соблюдающим его указ.

"Требование Путина: европейские покупатели газа открывают два счёта (один в иностранной валюте, а другой в рублях). Газпромбанк будет нести ответственность за конвертацию иностранной валюты в рубли и перечисление рублёвого платежа Газпрому", — сказано в материале.

Bloomberg отмечает, что многие компании в Европе до сих пор не могут понять, как будет работать указ президента России на практике.

В статье подчёркивается, что ранее Германия предложила Евросоюзу выработать единую позицию по дальнейшему сотрудничеству с РФ. В ЕС убеждены: указ Путина создаёт новую правовую реальность.