Псаки: слова Байдена о "геноциде" на Украине — его личное мнение

В Белом доме заявили, что недавнее заявление президента США Джо Байдена о "геноциде" украинского народа с якобы стороны России не должно повлиять на ход переговоров. Как подчеркнула пресс-секретарь Джен Псаки, данное высказывает — личное мнение лидера нации.

Псаки подчеркнула, что позиция Байдена никак не влияет на позицию администрации о том, что необходимо продолжать переговоры между Россией и Украиной в дипломатическом русле.

"Маловероятно, что президент Путин примет решение не участвовать в мирных переговорах из-за слов, прозвучавших из уст президента США. Он примет решение участвовать в них, если это будет в его интересах", — сказала Псаки в ходе брифинга.

Однако Псаки подчеркнула, что США, как и прежде поддерживают украинцев. А для того чтобы дать определение российской спецоперации в Незалежной в контексте "геноцида", потребуются годы анализа, резюмировала пресс-секретарь.