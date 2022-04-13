Путин: мы отправим энергоресурсы туда, где это действительно нужно

Президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросам Арктической зоны, что отказ западных стран от сотрудничества и части российских энергоресурсов бьёт по миллионам граждан Европы и Соединённых Штатов. По его словам, такое поведение спровоцировало энергетический кризис в Европе и США — везде растут цены и инфляция, причём в небывалых масштабах. Кроме того, Путин намекнул, что, если со стороны европейских лидеров не последует желание вернуть диалог, то энергоресурсы уйдут в те страны, где они нужнее.

"Что касается российской нефти, газа, угля, мы сможем увеличить их потребление на внутреннем рынке, стимулировать глубокую переработку сырья, а также нарастить поставки энергоресурсов в другие регионы мира — туда, где они действительно нужны", — отметил президент России.