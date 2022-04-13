Лукашенко пообещал с Путиным показать миру "кузькину мать"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал вместе с российским коллегой Владимиром Путиным показать "кузькину мать" всему миру. Как сообщает БелТА, об этом белорусский лидер рассказал во время своего визита во Владивосток.

"Мы показали, ещё и не это покажем. Подождите, мы с президентом Путиным покажем им. Как я вчера сказал: "Слушай, Владимирович, мы с тобой им покажем кузькину мать", — приводит агентство слова Лукашенко.

Белорусский президент объяснил, что Москва и Минск уже продемонстрировали миру, как выглядит интеграция от Бреста до Владивостока. Он подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена, и встреча с российским главой на космодроме Восточный уже говорит о многом.