СвДП Германии выступает против визита Шольца на Украину

Заместитель председателя Свободной демократической партии Германии и вице-президент бундестага ФРГ Вольфганг Кубики заявил, что против поездки канцлера Германии Олафа Шольца в Украину.

Такая позиция Кубики связана с тем, что ранее Киев не захотел, чтобы на Украину прибыл с визитом президент ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

"Я не могу себе представить, чтобы канцлер правительства, поддерживаемого СвДП, поехал в страну, которая объявила главу нашего государства нежелательным лицом", — цитирует вице-президента бундестага ФРГ издание dpa.