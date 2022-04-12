Польша потребовала объявить новые санкции против РФ "из-за применения химоружия"

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий выступил за введение новых ограничительных мер в отношении России. Причиной послужили данные об использовании химического оружия в Мариуполе, сказал премьер-министр.

"До нас доходит всё больше информации, подтверждённых международных рапортов, согласно которым на Украине применено химическое оружие", — подчеркнул Моравецкий в ходе пресс-конференции в Варшаве.

Поэтому необходимо продолжить вводить жёсткие антироссийские санкции, отметил польский политик. Также он напомнил о важности поставок вооружений Украине.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что националисты могли подготовить провокацию, использовать химические вещества, при этом обвинить в происшествии армию РФ. Как написали в Telegram-канале ведомства, ВСУ поступили таким образом в Авдеевке.