В Госдуме пригрозили признанием ФРГ нацистской после осквернения памятника

Российский депутат Олег Матвейчев потребовал, чтобы канцлер Германии Олаф Шольц распорядился отреставрировать памятник воинам-освободителям в Трептов-парке, который атаковали вандалы. Если же немецкие власти не сделают этого, Германию можно назвать нацистской, подчеркнул парламентарий.

"Сокрытие преступников ясно покажет всему миру, что нынешняя власть в Германии не просто покровительствует нацистам, но и является нацистской", — сказал член Госдумы.

Как подчеркнул Матвейчев, восстановление мемориала в Трептов-парке является для Берлином делом чести. Также необходимо защитить памятник от украинских беженцев, отметил депутат в беседе с URA.RU. По его мнению, судебное разбирательство должно быть максимально публичным.

Ранее сообщалось, что злоумышленники осквернили мемориал седьмого апреля. Памятник испачкали красной краской и нанесли на него выражения против России.