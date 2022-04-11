Российский депутат Олег Матвейчев потребовал, чтобы канцлер Германии Олаф Шольц распорядился отреставрировать памятник воинам-освободителям в Трептов-парке, который атаковали вандалы. Если же немецкие власти не сделают этого, Германию можно назвать нацистской, подчеркнул парламентарий.
"Сокрытие преступников ясно покажет всему миру, что нынешняя власть в Германии не просто покровительствует нацистам, но и является нацистской", — сказал член Госдумы.
Как подчеркнул Матвейчев, восстановление мемориала в Трептов-парке является для Берлином делом чести. Также необходимо защитить памятник от украинских беженцев, отметил депутат в беседе с URA.RU. По его мнению, судебное разбирательство должно быть максимально публичным.
Ранее сообщалось, что злоумышленники осквернили мемориал седьмого апреля. Памятник испачкали красной краской и нанесли на него выражения против России.
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