Выселяют и закрывают двери: Европа не церемонится с украинскими беженцами

Беженцы из Украины, которые прибыли в Европу, рассчитывая на помощь, жалуются на грубость и равнодушие местных властей. Люди ночуют в автомобилях и учатся жить без денег.

Украинские беженцы продолжают прибывать в Европу: за полтора месяца три миллиона граждан Украины пересекли границу Евросоюза. Большая часть состоит из женщин и детей, так как киевский режим запретил выезд мужчинам от 18 до 60 лет. Политики европейских стран с высоких трибун неоднократно обещали помощь нуждающимся, что и вынудило украинцев покинуть свою страну. Но вместо радушного приема и спокойной жизни в Европе они сталкиваются с грубым отношением местных властей, сообщает "ПолитРоссия".

Несколько дней назад из немецкого лагеря для беженцев буквально выгнали большинство украинских женщин и детей с вещами. Оказалось, что какие-то их документы затерялись, а значит люди утратили право на приют. Ситуацию осложняет тот факт, что в основном беженцы не знают немецкий язык.

Примерно такая же ситуация и в Британии. Английский визовый центр работает с документами неспешно, а то и вовсе закрывается без объяснения причин. Ежедневно беженцев встречает рукописное объявление, которое гласит, что "Центр перегружен из-за беспрецедентных обстоятельств". Украинцы рассказывают, что не были готовы к подобному равнодушному отношению чиновников. Им обещали оформить документы за 48 часов, но они неделями не получают известий, а потому вынуждены семьями спать в машинах.