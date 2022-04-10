В украинском городе Мелитополь дети вернулись к занятиям в школе

Мэр Мелитополя Галина Данильченко заявила, что с 11 апреля в городе начинают работать школы и детские сады.

По словам мэра, власти сделают всё возможное, чтобы дети смогли закончить учебный год. Она также отметила, что в городе с 4 апреля уже открылись вузы, техникумы и колледжи.

Напомним, что Мелитополь сейчас полностью находится под контролем российских военных. Армия РФ контролируют город с 24 февраля.

Ранее стало известно, что в украинском городе Мелитополь стал расти спрос на российские рубли. Например, на некоторых автомобильных заправках ими уже можно расплачиваться за бензин.