Мэр Мелитополя Галина Данильченко заявила, что с 11 апреля в городе начинают работать школы и детские сады.
По словам мэра, власти сделают всё возможное, чтобы дети смогли закончить учебный год. Она также отметила, что в городе с 4 апреля уже открылись вузы, техникумы и колледжи.
Напомним, что Мелитополь сейчас полностью находится под контролем российских военных. Армия РФ контролируют город с 24 февраля.
Ранее стало известно, что в украинском городе Мелитополь стал расти спрос на российские рубли. Например, на некоторых автомобильных заправках ими уже можно расплачиваться за бензин.
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Речь канцлера Германии Олафа Шольца, с которой он выступил на предвыборном митинге в Любеке, была встречена свистом и недовольными выкриками собравшихся. Об этом пишет Hamburg.de.
Речь канцлера Германии Олафа Шольца, с которой он выступил на предвыборном митинге в Любеке, была встречена свистом и недовольными выкриками собравшихся. Об этом пишет Hamburg.de.