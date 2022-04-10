В украинском городе Мелитополь растёт спрос на российские рубли. На некоторых автомобильных заправках ими уже можно расплачиваться за бензин. Город находится под контролем российских войск с 24 февраля, то есть с первого дня специальной операции.
Работники местных обменных пунктов валюты рассказали, что предприниматели ездят за товарами в Крым, а затем привозят их в Мелитополь, и хотя в основном в ходу украинская гривна, рубль потихоньку занимает всё больше позиций. Ранее Мелитополь и так имел торговые отношения с полуостровом, а теперь они стали восстанавливаться.
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Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель пожелал, чтобы конфликт был разрешён военным, а не дипломатическим путём. Произошло это впервые в истории Евросоюза.
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель пожелал, чтобы конфликт был разрешён военным, а не дипломатическим путём. Произошло это впервые в истории Евросоюза.