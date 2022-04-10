NI: антироссийские санкции США вредят всем, кроме России

Антироссийскими санкциями США ставят под угрозу экономическое развитие других государств, но не могут заставить Россию изменить выбранный ею курс. Такое мнение было озвучено журналистом издания National Interest Уиллом Смитом.

Автор назвал политику антироссийских санкций, проводимую Соединёнными Штатами, безуспешной.

"Жесткие требования Соединенных Штатов, которые государства зачастую воспринимают как угрозу своим основным интересам или существованию, объясняют безуспешную политику санкций", — написал колумнист.

Он добавил, что ему кажется странным, что Вашингтон считает, что введение всё новых и новых санкций должно привести к тому, что Россия признает своё поражение. По мнению Смита, кажется, что для США экономический прессинг России уже становится основной, а не вспомогательной целью.

Американский колумнист напомнил, что политика санкций ещё ни разу себя не оправдала, и это хорошо видно на примерах Ирана, Северной Кореи, Сирии, Венесуэлы и Афганистана.

По словам Смита, главная ошибка, которую совершает Вашингтон при введении санкций против России, — это отсутствие чётких условий, которые должна выполнить Россия, чтобы введённые ограничения были сняты. При этом Белый дом избегает диалога с РФ, что делает перспективы снятия санкций весьма туманными.

Запад ввёл жёсткие санкции против России после начала её спецоперации на Украине, продолжая вводить всё новые ограничения. Помимо рестрикций в российской банковской сфере и отказа иностранных компаний от работы на российском рынке, на Западе предлагают полностью отказаться от российских газа, нефти и угля.