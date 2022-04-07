Шойгу с февраля не отвечает на звонки, заявил глава Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что с февраля не может связаться с российским коллегой Сергеем Шойгу.

"Председатель (объединённого комитета начальников штабов США Марк) Милли и я регулярно пытаемся связаться с нашими коллегами в России, чтобы обеспечить продолжение диалога… с середины февраля. Мы не очень в этом преуспели, потому что русские не отвечают", — сказал он на слушаниях в сенате США.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, почему министр обороны России Сергей Шойгу в последнее время редко появляется в поле зрения средств массовой информации. По словам Пескова, у глава Минобороны много забот в связи с проводимой спецоперацией на Украине.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал откровенной "бредятиной" распространённые рядом СМИ слухи об исчезновении министра обороны страны Сергея Шойгу и готовящемся госперевороте. По словам Лаврова, источником подобной недостоверной информации являются также украинские спецслужбы.