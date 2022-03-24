Пентагон заявил об отказе Минобороны РФ от контактов с военным руководством США

Попытки военного руководства США связаться с российскими коллегами по телефону отвергаются Москвой в течение последнего месяца, заявили в Пентагоне.

По словам представителя американского военного ведомства Джон Кирби, которые приводит The Washington Post, после начала российской специальной военной операции на Украине глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк А. Милли попытались организовать телефонные переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и генералом Валерием Герасимовым, но получили отказ.

В сообщении отмечается, что попытки звонков сделаны Остином и Милли на фоне проведения РФ операции вблизи границ входящих в НАТО Польши и Румынии, в то время как США и их союзники осуществляют поставки оружия и оборудования на Украину. По словам Верховного главнокомандующего союзниками в НАТО Джеймса Ставридиса, в сложившейся ситуации контакты военного руководства США и РФ необходимы, чтобы избежать ненужной эскалации.

"Мы должны избегать сценария, когда НАТО и Россия вступят в войну, потому что высокопоставленные лидеры не могут поднять телефонную трубку и объяснить друг другу, что происходит”, — сказал Ставридис.