Евродепутат из Италии: в правдивости фактов о Буче есть большие сомнения

Евродепутат от Италии Франческа Донато сообщила, что не верит в достоверность фактов о произошедшем в Буче, которые предоставил Киев. По её словам, правдивость этих данных вызывает "очень большие сомнения".

По мнению депутата, очень опрометчиво вводить эмбарго на поставки газа из России, которое окажется губительным для итальянской экономики, только лишь на основании сомнительных фактов о Буче.

"Сегодня я даже слышу предложения о введении полного эмбарго на российский газ, на самом деле абсолютно неприемлемого для нашей экономики, на основании фактов о Буче, которые сообщило украинское правительство, но в правдивости которых уже есть большие сомнения", — сказала Донато в своём Twitter.

Евродепутат от Италии обратилась к Европарламенту с просьбой организовать независимое расследование с тем, чтобы "прояснить динамику событий и установить реальную ответственность за убийство гражданских лиц".

Широкую огласку получило массовое убийство гражданского населения в украинском городе Буча, которое станет поводом для новых антироссийских санкций. Россия отвергает все обвинения в свой адрес и также требует независимого расследования, уверяя, что ни одно гражданское лицо во время присутствия российских военных здесь не пострадало, а шокирующие кадры могут быть инсценировкой или делом рук националистов.