EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Евродепутат из Италии: в правдивости фактов о Буче есть большие сомнения

Мир

Евродепутат от Италии Франческа Донато сообщила, что не верит в достоверность фактов о произошедшем в Буче, которые предоставил Киев. По её словам, правдивость этих данных вызывает "очень большие сомнения".

Евродепутат из Италии: в правдивости фактов о Буче есть большие сомнения

По мнению депутата, очень опрометчиво вводить эмбарго на поставки газа из России, которое окажется губительным для итальянской экономики, только лишь на основании сомнительных фактов о Буче.

"Сегодня я даже слышу предложения о введении полного эмбарго на российский газ, на самом деле абсолютно неприемлемого для нашей экономики, на основании фактов о Буче, которые сообщило украинское правительство, но в правдивости которых уже есть большие сомнения", — сказала Донато в своём Twitter.

Евродепутат от Италии обратилась к Европарламенту с просьбой организовать независимое расследование с тем, чтобы "прояснить динамику событий и установить реальную ответственность за убийство гражданских лиц".

Широкую огласку получило массовое убийство гражданского населения в украинском городе Буча, которое станет поводом для новых антироссийских санкций. Россия отвергает все обвинения в свой адрес и также требует независимого расследования, уверяя, что ни одно гражданское лицо во время присутствия российских военных здесь не пострадало, а шокирующие кадры могут быть инсценировкой или делом рук националистов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы италия украина расследование европарламент
Sberbank
Новости
Экономика России покинет двадцатку крупнейших в мире, предрекли в Белом доме
Сбербанк заявил, что новые санкции существенно не повлияют на его работу
Татьяна Монтян: многие жители Германии хотят переехать в Россию
Минобороны РФ: Украина спланировала новые фейки по "бучинскому сценарию"
США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка
The Independent: Запад не может оправиться от шока после российского "Кинжала"
Евродепутат из Италии: в правдивости фактов о Буче есть большие сомнения
Захарова назвала фейк в Буче преступлением Киева и журналистов Запада
Политолог заявил, что не считает Зеленского президентом Украины
Блинкен: США будут отправлять десять танков на каждый танк РФ на Украине
Популярное
Силовые структуры
Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ

Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.

Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Мир. Новости мира
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Политика. Новости и аналитика
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского
Силовые структуры
Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе
Ирина Шлионская Опасная работа: за какие профессии можно было поплатиться жизнью Ирина Шлионская Игорь Буккер Зарубежные историки до смешного перелицовывают факты Игорь Буккер Усам Оздемиров Западу не поставить на колени космическую державу Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Псаки: США хотят, чтобы Россия выбрала дефолт или истощение валютных резервов
Экономика и бизнес
Экономист: РФ откажется выплачивать госдолг, если США не откроют доступ к счетам
Делягин: Россия способна "сломать” Европу в любой момент
Политика. Новости и аналитика
Делягин: Россия способна "сломать” Европу в любой момент
Последние материалы
The Independent: Запад не может оправиться от шока после российского "Кинжала"
Евродепутат из Италии: в правдивости фактов о Буче есть большие сомнения
Захарова назвала фейк в Буче преступлением Киева и журналистов Запада
Военный эксперт рассказал, почему для России важно освободить Одессу
Политолог заявил, что не считает Зеленского президентом Украины
Блинкен: США будут отправлять десять танков на каждый танк РФ на Украине
Немцы выразили возмущение по поводу русофобской фразы посла Украины в ФРГ
Глава Грузинского легиона на Украине: русских не будем брать в плен
Захарова: Доказательств непричастности России к событиям в Буче предостаточно
Хинштейн рассказал, каким человеком был Жириновский
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников