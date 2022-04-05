Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал произошедшее в украинском городе Буча шоу.
Песков скептически относится к обвинениям в адрес России.
"Любые обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это "хорошо срежиссированное трагическое шоу"", — цитирует слова Пескова ТАСС.
Представитель президента РФ объяснил, что требуется оценить возможность проведение в нынешних условиях "беспристрастного расследования, нейтрального и неангажированного".
Песков считает, что российскую армию пытаются очернить. Он призвал представителей Запада абстрагироваться от эмоционального восприятия ситуации.
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Банк России до 30 июня будет закупать золото по фиксированной цене 5 тыс. рублей ($59) за 1 г. Это даст шанс стране вернуться к золотому стандарту.