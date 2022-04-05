Песков назвал обвинения в адрес РФ по ситуации в Буче беспочвенными

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал произошедшее в украинском городе Буча шоу.

Песков скептически относится к обвинениям в адрес России.

"Любые обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это "хорошо срежиссированное трагическое шоу"", — цитирует слова Пескова ТАСС.

Представитель президента РФ объяснил, что требуется оценить возможность проведение в нынешних условиях "беспристрастного расследования, нейтрального и неангажированного".

Песков считает, что российскую армию пытаются очернить. Он призвал представителей Запада абстрагироваться от эмоционального восприятия ситуации.