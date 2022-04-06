Немцы выразили возмущение по поводу русофобской фразы посла Украины в ФРГ

Посол Украины в Германии Андрей Мельник признался в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что не разделяет русских людей на хороших и плохих и считает всех их врагами. Данное заявление вызвало возмущение у читателей издания.

Дипломат назвал провокацией приглашение на организованный президентом Германии благотворительный концерт с участием российских музыкантов. Мельник отметил, что для примирения русских и украинцев потребуются десятки лет и обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в провокации.

"Россия для нас — вражеское государство. И все русские для Украины на данный момент враги", — сообщил он.

Мельник выразил уверенность, что все русские хотят уничтожить Украину.

Русофобские заявления украинского посла вызвали гнев у читателей газеты, которые осудили Мельника за ненависть по национальному признаку.

Пользователь с ником 1958 написал, что его бесит "это обобщение и эта ненависть господина Мельника ко всему русскому".

Другой комментатор отметил, что украинцы не такие хорошие, какими себя пытаются выставить. Он рассказал, что часть его семьи погибла в украинских погромах в начале 20 века.

По словам Berthold Gross, украинский дипломат руководствуется той же логикой, что и нацисты в прошлом веке.

Torsten Lange назвал заявления Мельника расизмом в чистом виде, а angyal1953 попросил дипломата не забыть "отдать дань уважения Степану Бандере в Мюнхене".