В Германии возмутились поведением посла Украины: вмешивается в дела Берлина

В Германии заявили, что украинский посол Андрей Мельник нарушил все правила дипломатического поведения, вмешиваясь во внутренние дела Берлина. Немецкая газета Junge Welt выпустила статью, автор которой заметил, что посла пора отправить домой.

"Мельнику не мешало бы освежить в памяти содержание Венской конвенции, поскольку его действия на протяжении нескольких последних лет являются пощёчиной всем правилам дипломатического поведения", — говорится в статье.

После своих категоричных заявлений в адрес президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера Мельник заслужил высылку из страны, выразил своё мнение автор.

Ранее немецких читателей возмутили заявления украинского посла, адресованные президенту ФРГ. В своей речи Мельник посетовал на то, что для Штайнмайера отношения с Россией остаются неизменными, "фундаментальными и даже сакральными, что бы ни случилось". Посол обвинил президента ФРГ в поддержке Москвы относительно якобы непризнания украинской культуры, языка и народности, потребовав в завершение от Германии тяжёлого вооружения Киеву.