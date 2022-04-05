Киев завозит в Запорожье сотни опытных боевиков ИГИЛ*

Украинские власти привезли в Запорожье сотни боевиков ИГ*, воевавших в Сирии.

Об этом изданию Украина. ру рассказал чиновник запорожского совета Военно-гражданской администрации Артем Шарлай.

По его словам, в самом Запорожье сейчас очень тревожно: туда массово "забрасываются" боевики из ИГИЛ* и "Хаят Тахрир аш-Шам*" (бывш. Джебхат ан Нусра*) из сирийского Идлиба.

Их вербовали, как утверждает Шарлай, лично офицеры СБУ, ездившие в Сирию под прикрытием визитов в Турцию. Все привезённые оттуда наёмники — террористы, отлично владеющие РСЗО, ПЗРК и ПТРК.

"Сейчас они (наёмники из Сирии) находятся в резерве. Действовать начнут, как только в Запорожье из котла на Донбассе прорвутся нацисты. И тогда освобождение Запорожья, крупного промышленного центра, сильно усложнится", — говорит Шарлай.

*террористическая организация, запрещённая в РФ