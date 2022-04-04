США в координации со своими союзниками и партнёрами готовятся ввести новые ограничительные меры в отношении России. Это связано с событиями на Украине, сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
По его словам, цель — укрепить позиции Киева.
"Мы продолжаем ужесточать наши санкции и готовимся ввести новые санкции совместно с нашими союзниками и партнерами", — сказал дипломат во время своего брифинга.
Отмечается, что введение новых антироссийских санкций должно "укрепить позиции Украины как на поле боя, так и на переговорах с Россией".
Прайс уточнил, что США и союзники наращивают давление на лидера России Владимира Путина.
Напомним, президент России Владимир Путин ужесточил визовый режим с недружественными странами — то есть с государствами Запада, которые наложили на РФ санкции в связи со спецоперацией на Украине. Указ называется ответными мерами на действия Запада. В частности, с некоторыми странами отменяется упрощённая практика получения визы в Россию.
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