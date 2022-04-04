Huanqiu Shibao: цель нападок США на Россию – держать под контролем Европу

Вашингтон враждует с Москвой, чтобы держать под контролем Европу, не допуская её сближения с Россией. США продолжают расширять НАТО: с 1999 года в Альянс вступили почти все восточноевропейские страны, и сейчас присоединиться к нему мечтает Украина, пишет в китайском издании Huanqiu Shibao обозреватель Чё Цзяньсинь.

Журналист назвал политику Вашингтона в отношении России попытками загнать Москву в угол.

"Но их [США] цель состоит не только в том, чтобы задавить Россию, но и в том, чтобы получить контроль над Европой", — пишет издание.

Как считает Цзяньсинь, в случае, если отношения между Россией и Европой наладятся, пропадет весь смысл существования Североатлантического альянса и американского военного присутствия на материке.

Обозреватель указал также на крепкие российско-европейские экономические связи. Так, ЕС нуждается в российском газе, и для его транспортировки построили трубопровод "Северный поток — 2". США выступали против проекта, так как экономическая интеграция на континенте стала бы катастрофой для Вашингтона.

В статье подчёркивается, что "главное оружие" США — доллар, технологии и военные действия.

Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал слова генсека НАТО о том, что странам североатлантического альянса необходимо показать, что они едины, чтобы Россия не захотела напасть на какую-то из стран.