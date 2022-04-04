Рогозин заявил о наблюдении за НАТО из космоса: эксперт оценил качество съёмки

РФ не стоит хвастаться качеством съёмок со своих спутников, заявил научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев, комментируя Pravda.Ru размещение в Telegram главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным сделанного из космоса снимка штаб-квартиры НАТО.

"Нужно отметить, что наши снимки имеют наименьшее качество. Это неоднократно демонстрировалось. Так что я бы лучше такие снимки не показывал", — сказал эксперт.

По его словам, в настоящее время спутниковые фотосъёмки получили широкое распространение в мире. Они используются и в военных, и в коммерческих целях.

Моисеев отметил удобство космоса для размещения средств разведки и его неудобство для боевых действий.

"Космос очень удобен для размещения там средств разведки, связи, навигации и крайне неудобен для ведения боевых действий, просто экономически невыгодно там что-нибудь атаковать. Хотя возможности есть", — заявил эксперт.

Ранее глава Роскосмоса заявил в своём Telegram-канале, что РФ следит за НАТО из космоса, подтвердив это снимком штаб-квартиры альянса в Брюсселе, сделанным с российского спутника.