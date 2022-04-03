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Автор Светлана Нерадовская

The Independent: в Британии резко снижается уровень жизни – впервые после 1950-х

Мир

В Великобритании наблюдается резкий спад уровня благосостояния граждан, который является крупнейшим с 1950-х годов. На падение уровня жизни оказывают влияние неумолимо растущие цены на энергоносители. Об этом сообщает британское издание The Independent.

The Independent: в Британии резко снижается уровень жизни – впервые после 1950-х

"Это касается всех. Я здесь три года, и мне жалко людей. Им хочется чего-то недорогого, но трудно поддерживать прежний уровень цен", — рассказал журналистам собственник кафе по имени Юсеф, добавивший, что он уже был вынужден сократить часть своего персонала.

Другие собеседники издания рассказали, что вынуждены влезать в долги, чтобы прокормить семьи, потому что не видят другого выхода из сложившейся ситуации. Другие британцы признаются, что им приходится пересматривать свои финансовые привычки, отказываясь от любых лишних трат вроде перекусов в кафе.

Рядовые британцы жалуются, что власти совсем не беспокоятся о сложностях граждан с невысоким уровнем дохода.

Запад ввёл и продолжает вводить многочисленные и всё более жёсткие санкции против России, касающиеся преимущественно поставок техники и электроники в РФ и сферы банковских услуг. Ряд европейских стран заявил о своей решимости отказаться от поставок российских газа и нефти, хотя это уже вылилось в большие проблемы для самих западных стран в виде роста цен на энергоресурсы и продукты питания.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы великобритания
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WSJ предупредила украинских беженцев о сложностях при въезде в США
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