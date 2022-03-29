Британские СМИ: игра в геополитику с Россией дорого обойдётся Королевству

Британские СМИ предостерегают от геополитических игр с Россией, поскольку это чревато тяжёлыми последствиями. Более того, об этом стали говорить высокопоставленные военнослужащие Королевства: как сообщает Independent, генерал в отставке Джонатан Шоу заявил, что власти Великобритании не осознают угроз после введения антироссийских санкций.

По словам генерала, долгие годы Королевство, прежде всего, заботилось об экономике страны, заключая торговые сделки с самыми разными партнёрами, даже если другие страны Евросоюза не считают их демократичными (например, с Саудовской Аравией). Благодаря такому подходу Великобритания получила доступ к дешёвому топливу, которым жила страна — до последнего времени, то есть до введения санкций. Шоу призвал к осторожности, потому что с Россией Соединённое Королевство решило поиграть не в экономику, а в политику, и это грозит тяжёлыми последствиями.