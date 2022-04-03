В Совфеде высказались по поводу размещения в Польше ядерного оружия

По словам вице-спикера Совета Федерации РФ Константина Косачева, заявление польского вице-премьера Ярослава Качиньского о готовности разместить в Польше американское ядерное оружие является провокацией, которая выглядит лицемерно и цинично.

"Как известно, американцы держат ядерное оружие (около 150 тактических термоядерных авиационных бомб B61) на шести своих военных базах в пяти европейских странах -(это) Германия, Бельгия, Нидерланды, Италия и Турция", — сказал Косачев в беседе с РИА Новости.

Вице-спикер Совфеда напомнил об опасности перспективы размещения оружия массового уничтожения вне национальной территории, которая создаёт угрозу не только России, но и всей Европе.

Косачев сообщил, что российская сторона не раз обращалась к Вашингтону с предложением о неразмещении ядерного оружия за пределами национальных территорий, однако Белый дом на подобные идеи никак не реагировал.

"Нынешняя инициатива высокопоставленного польского политика — очередная провокация, которая нацелена исключительно на то, чтобы во-первых напомнить американцам о существовании мегалояльной Польши и, во-вторых, поглубже залезть под американский ядерный зонтик", — сказал Косачев.

Сенатор добавил, что предложение Качиньского кажется особенно лицемерным и циничным, если вспомнить, как НАТО противится и беспокоится из-за того, что Россия может разместить своё ядерное оружие на территории Белоруссии.