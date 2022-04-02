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Автор Юлия Миленина

Медведев: в СССР была байка о том, что Украина вступит в ЕС сразу после Турции

Мир

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, оценивая шансы по вступлению Украины в Европейский союз, вспомнил старую байку из СССР.

Медведев: в СССР была байка о том, что Украина вступит в ЕС сразу после Турции

По его словам, в СССР говорили о том, что Киев вступит в ЕС сразу после Турции, а Турция — никогда. Он также подчеркнул в своём Telegram-канале: эти слова приписывают бывшему премьеру России Виктору Черномырдину.

"В тот период, когда он был послом на Украине, его якобы спросили: "Когда Украина вступит в ЕС?". Он очень быстро ответил: "Сразу после Турции". "А Турция когда?" — уточнили у него. "Турция? Никогда", — пересказал байку Медведев.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление на вступление страны в Евросоюз по "ускоренной процедуре". В начале марта глава правительства Словении Янез Янша сообщил, что не все страны-союзницы одобрили возможное членство Киева в ЕС.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы турция украина дмитрий медведев
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