ЕС заявил, что "не бросит" Украину и намерен восстановить "демократию". После РФ

Главы стран-участниц Евросоюза заявили, что намерены помочь Украине после завершения российской спецоперации в стране. По сообщению ведомства, они намерены "восстановить" демократию в Незалежной и обеспечить финансовую помощь.

Как подчеркнули в Евросоюзе, речь идёт о восстановлении страны после прекращения спецоперации России на территории Незалежной.

"Мы не бросим украинцев. ЕС, государства-члены союза продолжат предоставлять скоординированную политическую, финансовую, гуманитарную помощь. Мы решительно настроены содействовать восстановлению демократической Украины, как только завершится российское наступление", — цитирует заявление ЕС после саммита в Версале РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru опубликовала заявление президента Литвы о том, что главы ЕС после долгой дискуссии решили, что евроинтеграция Украины в союз необходима. Как подчеркнул литовский лидер, процесс запущен.

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