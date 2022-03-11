Китай заявил, что не будет "выбирать сторону" между Россией и Украиной

Китай намерен развивать всесторонние взаимовыгодные отношения со всеми участниками "конфликта" вокруг Украины, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. По его словам, Пекин не намерен вставать на чью либо сторону.

Как подчеркнул Кэцян, Китай всегда проводил независимую внешнюю политику, независимо от ситуации.

"Китай всегда проводил независимую мирную внешнюю политику и развивал двусторонние отношения, не направленные против какой-либо третьей стороны", — цитирует заявление премьера Госсовета на пресс-конференции по итогам ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) РИА Новости.

Кроме того, представитель Пекина подчеркнул, что Китай придерживается политики взаимоуважения и взаимовыгоды.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен