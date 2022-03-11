Президент Литвы: лидеры Евросоюза сказали Украине да

На саммите в Версале лидеры европейский стран-участниц Евросоюза высказались за евроинтеграцию Незалежной, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Как подчеркнул литовский лидер, ночь была "поистине исторической".

"Историческая ночь в Версале. После пяти часов оживлённых дискуссий лидеры ЕС сказали да евроинтеграции Украины. Процесс начался…" — написал Науседа в своём аккаунте в Twitter.

Отметим, что официального заявления от ЕС пока не последовало.

Процесс по евроинтеграции Украины вышел на серьёзный уровень обсуждения 28 февраля. Президент Незалежной Владимир Зеленский направил официальную заявку на вступление в Евросоюз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении стране статуса страны-кандидата.

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