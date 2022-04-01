Глава ДНР Пушилин анонсировал назначение нового главы Мариуполя

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что скоро будет принято решение о том, кто будет главой Мариуполя.

Ранее Пушилин поручил создать администрацию города Мариуполя, которая будет руководить разбором завалов и организацией помощи в освобождённых от украинских националистов микрорайонах.

Он отметил, что бойцы ДНР контролируют большую часть Мариуполя, и в настоящее время происходит "формирование управленческой вертикали" в городе.

Решение о том, кто возглавит Мариуполь, будет объявлено позже, потому что "рассматриваются разные варианты", сказал Пушили в эфире Первого канала.

В четверг, 31 марта глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь освобождён на "90-95%" от националистических батальонов и "чеченоговорящих шайтанов". По его словам, в город возвращается жизнь, и люди выходят из своих убежищ.