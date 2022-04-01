Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что скоро будет принято решение о том, кто будет главой Мариуполя.
Ранее Пушилин поручил создать администрацию города Мариуполя, которая будет руководить разбором завалов и организацией помощи в освобождённых от украинских националистов микрорайонах.
Он отметил, что бойцы ДНР контролируют большую часть Мариуполя, и в настоящее время происходит "формирование управленческой вертикали" в городе.
Решение о том, кто возглавит Мариуполь, будет объявлено позже, потому что "рассматриваются разные варианты", сказал Пушили в эфире Первого канала.
В четверг, 31 марта глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь освобождён на "90-95%" от националистических батальонов и "чеченоговорящих шайтанов". По его словам, в город возвращается жизнь, и люди выходят из своих убежищ.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил ролик, на котором пленные украинские военные осуждают своё руководство.