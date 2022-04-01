В банках Латвии заморозили около 55 млн евро из-за антироссийских санкций

Около 55 млн евро заморозили в латвийских банках из-за введённых Евросоюзом и США санкций против РФ в связи с её действиями на Украине. Об этом сообщила латвийская комиссия рынка финансов и капитала.

"18 марта были заморожены средства на сумму 17,5 млн евро, на прошлой неделе — ценные бумаги стоимостью 37,5 млн евро", — цитирует сообщение комиссии ТАСС.

По информации ведомства, латвийские банки выявили трёх пользующихся их услугами физлиц, которые попали под санкции. Также выявлены 32 организации, в отношении которых не введены ограничительные меры, однако они находятся под контролем или принадлежат лицам, включённым в санкционные списки.

"Сумма замороженных средств, вероятно, увеличится в будущем, учитывая, что расследование продолжается, на его период приостанавливаются операции по счетам некоторых клиентов повышенного уровня риска, а также вводятся новые санкции", — цитирует сообщение комиссии "Интерфакс".