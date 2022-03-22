Польша заявила о заморозке около $33 млн на счетах в рамках санкций против РФ

Польскими властями заморожено более 140 млн злотых (около 33 млн долларов) на счетах в стране в рамках антироссийских санкций. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь правительства республики Пётр Мюллер.

"Согласно недавно поступившей ко мне информации, в рамках санкций на счетах заморожено уже более 140 млн злотых", - заявил он.

Ранее польские власти сообщили о планах конфисковать российское имущество и активы на территории страны. Однако это противоречит польской конституции, в которой закреплено право собственности. По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, власти страны намерены устранить это "препятствие".

"Всё больше поляков задаётся вопросом, почему итальянцы могут конфисковать яхты российских олигархов, а мы не можем сделать то же самое", — заявил глава правительства.

Моравецкий сообщил, что в законодательство страны предполагается внести соответствующие поправки, которые позволят изымать находящиеся на её территории российские активы.