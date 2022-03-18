Запад намерен при помощи санкций добиться маргинализации РФ, считает глава российского МИД Сергей Лавров.
"Роль санкций куда более стратегическая… это квинтэссенция западного стратегического курса. А именно — маргинализировать Россию, её сдержать, положить конец развитию России", — заявил министр в интервью RT.
Лавров напомнил высказывание российского президента Владимира Путина о том, что РФ стала чемпионом по количеству введённых в отношении неё санкций. По словам главы МИД, число индивидуальных ограничительных мер против россиян уже превысило 5 тысяч, что почти вдвое больше числа санкций, введённых против Северной Кореи и Ирана.
Министр выразил уверенность, что вводимые в отношении РФ санкции лишь сделают её крепче.
"Санкции всегда только укрепляли нас", — отметил Лавров.
Он заявил также о полном разрушении иллюзий о возможности РФ полагаться на западных партнёров.
"Теперь мы можем рассчитывать только на себя и на тех союзников, которые останутся стоять рядом с нами. Это главнейший вывод для России в вопросе геополитики", — подчеркнул глава МИД.
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