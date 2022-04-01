Выход из Совета Европы (СЕ) сэкономит России 34 миллиона евро, которые она до этого регулярно вносила в бюджет организации. Об этом в разговоре с журналистами агентства РИА Новости заявил глава департамента МИД по общеевропейскому сотрудничеству Николай Кобринец.
При этом Кобринец подчеркнул, что хотя Россия была крупнейшим донором в Совете Европы, скорее всего, организация сможет найти замену российским средствам и "залатать дыру" в собственном бюджете.
Также дипломат отметил, что Москва может вновь войти в состав СЕ, если он "вернётся к своим истокам" и станет площадкой для единства европейских народов. Однако вероятность этого мала, так как структура полностью исчерпала свой потенциал на этом направлении, считает Кобринец.
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