МИД: Россия сэкономит миллионы евро на выходе из Совета Европы

Выход из Совета Европы (СЕ) сэкономит России 34 миллиона евро, которые она до этого регулярно вносила в бюджет организации. Об этом в разговоре с журналистами агентства РИА Новости заявил глава департамента МИД по общеевропейскому сотрудничеству Николай Кобринец.

При этом Кобринец подчеркнул, что хотя Россия была крупнейшим донором в Совете Европы, скорее всего, организация сможет найти замену российским средствам и "залатать дыру" в собственном бюджете.

Также дипломат отметил, что Москва может вновь войти в состав СЕ, если он "вернётся к своим истокам" и станет площадкой для единства европейских народов. Однако вероятность этого мала, так как структура полностью исчерпала свой потенциал на этом направлении, считает Кобринец.