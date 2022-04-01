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Автор Денис Постольский

Финансовая система США названа основным козырем в битве за передел мира

Мир

Основной козырь Соединенных Штатов в битве за передел мира — это не армия, не современное оружие, не военный бюджет, хотя все это у США есть. Как сообщает "Прайм" со ссылкой на ведущего аналитика отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, речь идет об американской финансовой системе, которая опутала весь мир.

Финансовая система США названа основным козырем в битве за передел мира

Как отмечает аналитик, её возглавляет доллар США, который является мерилом богатства и главным средством международной торговли.

"Его доминирование выражается даже в том, что, обменивая иные валюты на доллар США приходится платить больше при покупке и получать меньше при продаже. То есть даже на частном уровне финансовая система США состригает свой процент", — считает эксперт.

В настоящее время на американскую валюту приходится 75-80 процентов всех международных сделок.

После реализации поручения президента России Владимира Путина о переводе оплаты за поставки газа на рубли, доллар весомо потеряет в значимости, заявил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. По его словам, лишние "движения" странам накладны и проще найти валюту, зачастую национальную, которая подходит для оплаты, чем "заморачиваться" с долларом.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
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