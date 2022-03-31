Болгары подняли на смех Украину после попытки насолить РФ в столицах мира

Читатели болгарского сайта Bulgaria ON AIR возмутились призывом Украины изменить названия улиц по всему миру, чтобы "Украина стала частью мировых столиц".

В соцсетях дипведомств Украины появилось предложение переименовать улицы около российских посольств и консульств в дружественных странах. В Киеве считают, что такая акция может стать "мощным ответом России".

Один из читателей сайта Bulgaria ON AIR назвал эту инициативу "самым большим бредом", который ему доводилось слышать в последнее время.

Другой пользователь призвал сотрудников посольства Украины почитать историю Болгарии, чтобы больше не предлагать подобного "идиотизма".

Ещё один болгар в шутку предположил, что завтра Болгария начнёт менять названия городов под давлением Украины.

"А я хочу, чтобы Киев переименовали в Софию", — написал читатель в комментариях.

Пользователи сошлись во мнении, что с такими инициативами Украина может в очередной раз стать посмешищем.