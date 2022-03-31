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Автор Игорь Рябов

Страны G7 договорились не платить за газ в рублях

Мир

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что страны G7 решили не принимать требования России об оплате газа в рублях.

"Я хочу напомнить о заявлении G7. Мы не примем требования оплачивать газ в другой валюте. Это не предусмотрено договорами. Договоры есть договоры, и они должны строго соблюдаться", — заявил министр на пресс-конференции.

В четверг, 31 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о переводе расчётов за поставки газа недружественным странам в рубли. Такие государства должны будут открыть счета в российских банках, чтобы получить российское "голубое топливо". Новая процедура купли-продажи газа начнёт действовать с 1 апреля.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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