Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поручил сформировать администрацию Мариуполя. Это необходимо, чтобы обеспечить законность и нормальную жизнедеятельность, объяснил политик в документе.
Также глава республики отметил, что новая администрация возьмёт ответственность за работу предприятий, учреждений и других объектов на территории, которая в прошлом находилась под контролем Киева. Вместе с этим политик сообщил поручение для руководителя Мариуполя.
"Организовать по согласованию с администрацией главы Донецкой народной республики создание территориальных органов, назначение их руководителей", — написали в документе, который опубликовали на официальном сайте Пушилина.
Ранее Пушилин сообщил об усилении наступательной спецоперации в Донбассе. Таким образом можно уменьшить число жертв, пояснил руководитель ДНР.
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