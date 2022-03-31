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Автор Евгения Васильева

Лидер ДНР распорядился создать администрацию Мариуполя

Мир

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поручил сформировать администрацию Мариуполя. Это необходимо, чтобы обеспечить законность и нормальную жизнедеятельность, объяснил политик в документе.

Лидер ДНР распорядился создать администрацию Мариуполя

Также глава республики отметил, что новая администрация возьмёт ответственность за работу предприятий, учреждений и других объектов на территории, которая в прошлом находилась под контролем Киева. Вместе с этим политик сообщил поручение для руководителя Мариуполя.

"Организовать по согласованию с администрацией главы Донецкой народной республики создание территориальных органов, назначение их руководителей", — написали в документе, который опубликовали на официальном сайте Пушилина.

Ранее Пушилин сообщил об усилении наступательной спецоперации в Донбассе. Таким образом можно уменьшить число жертв, пояснил руководитель ДНР.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы денис пушилин
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