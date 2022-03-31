Басурин: ДНР признали страны и вопрос о возвращении в состав Украины неактуален

После признания независимости Донецкой народной республики, в том числе и Россией, речи о нахождении ДНР в составе Украины не идёт. Как подчеркнул представитель Народной милиции Эдуард Басурин, это вопрос уже неактуален.

Басурин уточнил важность признание независимости ДНР с российской стороны.

"После того как нас уже признали несколько государств, шесть или семь, в первую очередь Россия, поэтому нахождение в составе Украины данной республики уже невозможно", — пояснил представитель ДНР в беседе с РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина о том, что темпы спецоперации на Украине нужно ускорить. Он пояснил, что чем дольше будет проходить освобождение территорий от ВСУ и нацбатов, тем больше "будет жертв".