После признания независимости Донецкой народной республики, в том числе и Россией, речи о нахождении ДНР в составе Украины не идёт. Как подчеркнул представитель Народной милиции Эдуард Басурин, это вопрос уже неактуален.
Басурин уточнил важность признание независимости ДНР с российской стороны.
"После того как нас уже признали несколько государств, шесть или семь, в первую очередь Россия, поэтому нахождение в составе Украины данной республики уже невозможно", — пояснил представитель ДНР в беседе с РИА Новости.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина о том, что темпы спецоперации на Украине нужно ускорить. Он пояснил, что чем дольше будет проходить освобождение территорий от ВСУ и нацбатов, тем больше "будет жертв".
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Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.
Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.