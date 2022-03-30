Басурин: мирные переговоры с Украиной невозможны

С Киевом невозможно вести мирные переговоры после того, как он продолжает обстреливать Донецк. Такой позиции придерживается представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Мирные переговоры с Украиной вести нельзя", — заявил Басурин в эфире Первого канала.

Это заявление было сделано после того, как в Донецке подвергся обстрелу со стороны украинских военных жилой многоэтажный дом. В результате обстрела оказались разрушены три этажа, семь жильцов ранены, есть один погибший.

29 марта в Стамбуле прошёл очередной этап переговоров между Россией и Украиной, на которых обе стороны внесли свои предложения по разрешению конфликта.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что удары российскими войсками наносятся только по объектам украинской военной инфраструктуры, гражданские же объекты стараются максимально сохранить.