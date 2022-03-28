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Автор Евгения Васильева

Вашингтон заставил Евросоюз принять санкции против России, заявили в Совбезе РФ

Мир

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев раскритиковал Вашингтон за принуждение стран к принятию антироссийских ограничительных мер. По словам бывшего директора ФСБ, американские власти для своих целей использовали шантаж и обман.

Вашингтон заставил Евросоюз принять санкции против России, заявили в Совбезе РФ

"Американцы всё это время путём шантажа, обмана и угроз пытались вовлечь в свою орбиту максимальное количество государств, с интересами которых даже не думали считаться", — сказал Патрушев в ходе встречи с алжирским коллегой Нуреддином Макри.

Как подчеркнул секретарь СБ, санкции против России противоречат национальным интересам стран. Политик напомнил, что на территории Евросоюза уже подорожали продукты питания и углеводороды. При этом Москва ещё не объявила все контрмеры, отметил Патрушев.

Ранее глава Министерства экономики Германии Роберт Хабек предупредил, что страны G7 отказываются приобретать российский газ за рубли. Подобное изменение является нарушением контрактов, сообщил министр.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия евросоюз германия николай патрушев
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