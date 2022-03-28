Руководитель МИД России Сергей Лавров раскритиковал западных политиков за "русофобный угар". По словам министра, лидеры Европы и США не только противоречат нормам международного общения, но и нарушают свободу слова, верховенство закона.
"Доходит до прямого государственного бандитизма — конфискации частной собственности, они отказываются от взятых на себя обязательств в финансово-экономической сфере", — подчеркнул российский политик во время заседания Комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству.
Также Лавров напомнил, что страны, которые используют "государственный бандитизм", последние 20 лет ведут агрессивную политику против Югославии, Ирака и Ливии. Ещё глава МИД РФ указал на игнорирование преступлений киевского режима и неонацистов в ДНР и ЛНР.
Ранее министр иностранных дел России обвинил Штаты и их союзников в запуске тотальной гибридной войны. Как объяснил глава ведомства, это необходимо, чтобы нарушить стильность во внутренних делах нашей страны.
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