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Автор Евгения Васильева

Лавров обрушился на Запад: "Дошли до государственного бандитизма"

Мир

Руководитель МИД России Сергей Лавров раскритиковал западных политиков за "русофобный угар". По словам министра, лидеры Европы и США не только противоречат нормам международного общения, но и нарушают свободу слова, верховенство закона.

Лавров обрушился на Запад: "Дошли до государственного бандитизма"

"Доходит до прямого государственного бандитизма — конфискации частной собственности, они отказываются от взятых на себя обязательств в финансово-экономической сфере", — подчеркнул российский политик во время заседания Комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству.

Также Лавров напомнил, что страны, которые используют "государственный бандитизм", последние 20 лет ведут агрессивную политику против Югославии, Ирака и Ливии. Ещё глава МИД РФ указал на игнорирование преступлений киевского режима и неонацистов в ДНР и ЛНР.

Ранее министр иностранных дел России обвинил Штаты и их союзников в запуске тотальной гибридной войны. Как объяснил глава ведомства, это необходимо, чтобы нарушить стильность во внутренних делах нашей страны.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы сша ливия россия югославия сергей лавров
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