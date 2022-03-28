Украинские радикалы запугивают крымских татар, угрожая им расправой

Украинские националисты обещают расправиться с крымскими татарами в Херсонской области, если они не выступят против России, становясь участниками антироссийских акций. Об этом рассказал глава региональной автономии крымских татар Эйваз Умеров в беседе с РИА Новости.

"Мне начали массово поступать звонки с Херсонской области, где исторически компактно проживают крымские татары. Наши соотечественники сообщают, что украинские радикалы из числа запрещенной в России экстремисткой организации "Меджлис крымско-татарского народа"* оказывают давление, всячески запугивают и угрожают расправой, в том числе над их детьми, которые обучаются в городах Украины, которые находятся под контролем нацистов или учатся за границей", — написал Умеров в своем Telegram-канале.

Глава автономии крымских татар сообщил, что украинские радикалы требуют от его соотечественников выхода на антироссийские митинги, которые затем планируется транслировать украинскими и зарубежными СМИ.

Умеров призвал крымских татар тщательно фиксировать угрозы, поступающие им от украинских радикалов.

"Доказательства о насилии в отношении гражданского населения, добытые таким образом, будут использованы против нацистов на организованном против них международном трибунале", — заключил Умеров.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

* Экстремистская организация, запрещённая на территории России.