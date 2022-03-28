EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Украинские радикалы запугивают крымских татар, угрожая им расправой

Мир

Украинские националисты обещают расправиться с крымскими татарами в Херсонской области, если они не выступят против России, становясь участниками антироссийских акций. Об этом рассказал глава региональной автономии крымских татар Эйваз Умеров в беседе с РИА Новости.

Украинские радикалы запугивают крымских татар, угрожая им расправой

"Мне начали массово поступать звонки с Херсонской области, где исторически компактно проживают крымские татары. Наши соотечественники сообщают, что украинские радикалы из числа запрещенной в России экстремисткой организации "Меджлис крымско-татарского народа"* оказывают давление, всячески запугивают и угрожают расправой, в том числе над их детьми, которые обучаются в городах Украины, которые находятся под контролем нацистов или учатся за границей", — написал Умеров в своем Telegram-канале.

Глава автономии крымских татар сообщил, что украинские радикалы требуют от его соотечественников выхода на антироссийские митинги, которые затем планируется транслировать украинскими и зарубежными СМИ.

Умеров призвал крымских татар тщательно фиксировать угрозы, поступающие им от украинских радикалов.

"Доказательства о насилии в отношении гражданского населения, добытые таким образом, будут использованы против нацистов на организованном против них международном трибунале", — заключил Умеров.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

* Экстремистская организация, запрещённая на территории России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Sberbank
Новости
Петербург оказался не готов к пришедшему в город снегопаду
В ДНР объяснили "бесстрашие" украинских военных употреблением наркотиков
Индию "парализовала" общенациональная забастовка профсоюзов: требуют равных прав
Диетолог Соломатина назвала витамины, дефицит которых опасен весной
Зверства нацистов на Украине увидели даже "слепые" пропагандисты Bild
Басурин: у украинских военных заканчиваются боеприпасы
Экс-полковник СБУ: украинские силовики заметали следы тайной тюрьмы в Мариуполе
Ритейлеры рассказали, на сколько в России хватит техники Apple и Samsung
Украинские радикалы запугивают крымских татар, угрожая им расправой
Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с пожарами в зоне отчуждения ЧАЭС
Популярное
Мир. Новости мира
Китайцы шокированы видео с издевательствами над пленными россиянами на Украине

Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.

Китайцы шокированы видео с издевательствами над пленными россиянами на Украине
США будут вести войну до "последнего украинца"
Мир. Новости мира
США будут вести войну до "последнего украинца"
Мир. Новости мира
Financial Times: Россия проводит тайные операции в Австрии
Мир. Новости мира
Daily Mail: британцы винят Зеленского в желании начать Третью мировую войну
Ирина Шлионская Знаменитости, которые верят в иррациональное Ирина Шлионская Любовь Степушова В Варшаве Байден наговорил на разрыв дипотношений с Россией Любовь Степушова Дмитрий Соколов Когда в зоопарках мира появятся мамонты и динозавры? Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
The Guardian: газ из США приведёт Европу к климатической катастрофе
Новости Украины
В Харькове "начисто исчез украинский язык", сообщают харьковчане
The Telegraph: швейцарцы меняют логотипы из-за буквы "Z"
Мир. Новости мира
The Telegraph: швейцарцы меняют логотипы из-за буквы "Z"
Последние материалы
В ДНР объяснили "бесстрашие" украинских военных употреблением наркотиков
Индию "парализовала" общенациональная забастовка профсоюзов: требуют равных прав
Диетолог Соломатина назвала витамины, дефицит которых опасен весной
Зверства нацистов на Украине увидели даже "слепые" пропагандисты Bild
Басурин: у украинских военных заканчиваются боеприпасы
Экс-полковник СБУ: украинские силовики заметали следы тайной тюрьмы в Мариуполе
Ритейлеры рассказали, на сколько в России хватит техники Apple и Samsung
Украинские радикалы запугивают крымских татар, угрожая им расправой
Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с пожарами в зоне отчуждения ЧАЭС
Экстрасенс объяснил, почему больше не рождаются такие предсказатели, как Ванга
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников