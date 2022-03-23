Неонацисты во Львове измывались над беженцами - цыганами

В украинском Львове неонацисты на свой манер расправились с группой беженцев-цыган. Людей, по большей части женщин и детей, обливали зелёнкой и привязывали липкой лентой к фонарным столбам. Фотографии разлетелись по соцсетям.

Как написали в местных СМИ, пострадавших "наказали" за попытку обокрасть пассажиров автобуса. Однако, по словам самих "публично казнённых", всё дело в их национальности.

В зверском акте обвинили членов Сил территориальной обороны, недавно созданного добровольческого подразделения украинских военных, многие из которых являются так называемыми ветеранами АТО, у которых к цыганам, как ранее рассказывала Pravda. Ru, свои счёты.

Сообщения о преследовании иностранцев и нацменьшинств радикалами также поступают из других частей Украины. Например, были случаи, когда африканских и индийских студентов выгоняли из бомбоубежищ, не пускали в поезда и автобусы, вывозящие беженцев из страны. Тем, кому удалось добраться до границы с Польшей, пограничники запретили стоять в одних рядах с украинскими гражданами.

Африканский союз осудил эти инциденты как "шокирующий расизм и нарушение международного права”.