EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Неонацисты во Львове измывались над беженцами - цыганами

Мир

В украинском Львове неонацисты на свой манер расправились с группой беженцев-цыган. Людей, по большей части женщин и детей, обливали зелёнкой и привязывали липкой лентой к фонарным столбам. Фотографии разлетелись по соцсетям.

Неонацисты во Львове измывались над беженцами - цыганами

Как написали в местных СМИ, пострадавших "наказали" за попытку обокрасть пассажиров автобуса. Однако, по словам самих "публично казнённых", всё дело в их национальности.

В зверском акте обвинили членов Сил территориальной обороны, недавно созданного добровольческого подразделения украинских военных, многие из которых являются так называемыми ветеранами АТО, у которых к цыганам, как ранее рассказывала Pravda. Ru, свои счёты.

Сообщения о преследовании иностранцев и нацменьшинств радикалами также поступают из других частей Украины. Например, были случаи, когда африканских и индийских студентов выгоняли из бомбоубежищ, не пускали в поезда и автобусы, вывозящие беженцев из страны. Тем, кому удалось добраться до границы с Польшей, пограничники запретили стоять в одних рядах с украинскими гражданами.

Африканский союз осудил эти инциденты как "шокирующий расизм и нарушение международного права”.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Sberbank
Новости
Неонацисты во Львове измывались над беженцами - цыганами
Украина подозревает Венгрию в проросийской корысти
Губернатор Воробьёв наградил военных Подмосковья за отвагу во время спецоперации
Siemens отказался от поставок новых "Сапсанов" в Россию
Песков опроверг предположение о ненависти Путина к украинцам
Китайцев восхитило успешное применение Россией ракетного комплекса "Кинжал"
Что ждёт экономику РФ в ближайшее время, объяснил экономист Баженов
Юрист рассказал о технике безопасности в запрещённых соцсетях
Песков объяснил, в каком случае Россия пустит в ход ядерное оружие
Вице-премьер Украины обвинила Венгрию в желании захватить Закарпатье
Популярное
Мир. Новости мира
Британцев ужаснуло признание министра обороны страны "Шмыгалю"

Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон направил в Киев почти все свои запасы противотанковых установок.

Британцев ужаснуло признание министра обороны страны "Шмыгалю"
Японцы об ответе Москвы на санкции Токио: Россия поставила "чёрную метку" Кисиде
Мир. Новости мира
Японцы об ответе Москвы на санкции Токио: Россия поставила "чёрную метку" Кисиде
Мир. Новости мира
NI: в США возмущены "беспардонным" поведением КНР в отношении санкций против РФ
Наука и техника
Касперская: "табуны" IT-специалистов покинули РФ в конце февраля — начале марта
Людмила Черткова Украинцы нас ненавидят. Что мы будем с этим делать? Людмила Черткова Сергей Лебедев За "фейки" о русской армии приходилось снимать штаны Сергей Лебедев Любовь Степушова От недоумения к угрозам: Токио реагирует на решение РФ по Южным Курилам Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Финский политолог прикинул, когда Зеленский дозреет до капитуляции
Политика. Новости и аналитика
Сатановский: "Россия потихоньку перестаёт маяться дурью во внешней политике"
Украинцы нас ненавидят. Что мы будем с этим делать?
Общество
Украинцы нас ненавидят. Что мы будем с этим делать?
Последние материалы
Неонацисты во Львове измывались над беженцами - цыганами
Украина подозревает Венгрию в проросийской корысти
Губернатор Воробьёв наградил военных Подмосковья за отвагу во время спецоперации
Siemens отказался от поставок новых "Сапсанов" в Россию
Песков опроверг предположение о ненависти Путина к украинцам
Китайцев восхитило успешное применение Россией ракетного комплекса "Кинжал"
Что ждёт экономику РФ в ближайшее время, объяснил экономист Баженов
Юрист рассказал о технике безопасности в запрещённых соцсетях
Песков объяснил, в каком случае Россия пустит в ход ядерное оружие
Вице-премьер Украины обвинила Венгрию в желании захватить Закарпатье
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников