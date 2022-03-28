EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Экс-депутат ГД включился в фейк-войну против России

Мир

Экс-депутат Госдумы и экс-вице-президент "Юкоса" Илья Пономарёв, ныне проживающий в Киеве, заявил, что Москва планирует провести серию нападений на российские города, в чём "потом" будут обвинены украинские диверсанты.

Экс-депутат ГД включился в фейк-войну против России

По словам беглого политика, террористические атаки готовит ФСБ. "Откровениями" (или "озарениями"?) Пономарёв поделился с британской Daily Mail.

"Москва столкнулась с проблемой острой нехватки кадров для компенсации понесенных потерь, — сказал Пономарев. — В то же время руководство государства неоднократно настаивало на том, что всеобщая мобилизация не будет введена. Чтобы вернуться к этому вопросу, нужен очень веский предлог: гибель тысяч мирных жителей, в которой можно обвинить Украину".

По словам Пономарёва, ФСБ с февраля готовит акцию, нацеленную на химические и нефтяные заводы, которую будет проводить "под фальшивым флагом". Приоритетная цель — Воскресенский химический завод минеральных удобрений — крупнейший в Европе производитель фосфорсодержащих удобрений.

В фантазиях бывшего российского политика, ядовитое облако накроет "многие города, включая и Москву". А ещё — воображение у экс-парламентария оказалось буйным — "взрывы возможны в общественных местах, в частности, в метро".

"Если вы живете в большом российском городе или рядом с потенциально опасными объектами, и у вас есть возможность уехать, например, в деревню, мы настоятельно рекомендуем вам сделать именно это. Мы также не рекомендуем пользоваться метро в часы пик или посещать людные места", — сказал Пономарёв, не уточнив, впрочем, кто такие эти "мы".

Напомним, ранее подобными "страшилками" неоднократно отмечались западные СМИ, например, The Washington Post, заявлявшая о том, что "русские подготовили грандиозную провокацию на границе Украины". Теперь, видимо, потеряв изрядную долю доверия аудитории, создатели фейковых новостей на Западе решили подключить "бывших русских".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия илья пономарев
Sberbank
Новости
Уилл Смит ударил ведущего церемонии "Оскара" за шутку над женой актёра
Взгляд из Британии: "В голове Байдена теряются шарики. И это опасно"
Американский журналист рассказал о "сверхспособности" Байдена
В Госдуме заявили о внеочередном повышении пенсий в России
Политолог Марков: НАТО сделает всё, чтобы РФ "захлебнулась в крови мирных"
Экс-депутат ГД включился в фейк-войну против России
Шольц заявил о планах ФРГ отказаться от нефти из России уже в 2022 году
На церемонии вручения "Оскара" провели минуту молчания из-за Украины
США будут вести войну до "последнего украинца"
Яков Кедми: добровольно или принудительно, но НАТО согласится на условия РФ
Популярное
Мир. Новости мира
Китайцы шокированы видео с издевательствами над пленными россиянами на Украине

Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.

Китайцы шокированы видео с издевательствами над пленными россиянами на Украине
Financial Times: Россия проводит тайные операции в Австрии
Мир. Новости мира
Financial Times: Россия проводит тайные операции в Австрии
Мир. Новости мира
Daily Mail: британцы винят Зеленского в желании начать третью мировую войну
Мир. Новости мира
The Guardian: газ из США приведёт Европу к климатической катастрофе
Ирина Шлионская Знаменитости, которые верят в иррациональное Ирина Шлионская Любовь Степушова В Варшаве Байден наговорил на разрыв дипотношений с Россией Любовь Степушова Дмитрий Соколов Когда в зоопарках мира появятся мамонты и динозавры? Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
The Telegraph: швейцарцы меняют логотипы из-за буквы "Z"
Новости Украины
В Харькове "начисто исчез украинский язык", сообщают харьковчане
Гендиректор "Ашана" раскритиковал Зеленского за призыв уйти из России
Экономика и бизнес
Гендиректор "Ашана" раскритиковал Зеленского за призыв уйти из России
Последние материалы
Уилл Смит ударил ведущего церемонии "Оскара" за шутку над женой актёра
Взгляд из Британии: "В голове Байдена теряются шарики. И это опасно"
Американский журналист рассказал о "сверхспособности" Байдена
В Госдуме заявили о внеочередном повышении пенсий в России
Политолог Марков: НАТО сделает всё, чтобы РФ "захлебнулась в крови мирных"
Экс-депутат ГД включился в фейк-войну против России
Шольц заявил о планах ФРГ отказаться от нефти из России уже в 2022 году
На церемонии вручения "Оскара" провели минуту молчания из-за Украины
США будут вести войну до "последнего украинца"
Яков Кедми: добровольно или принудительно, но НАТО согласится на условия РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников