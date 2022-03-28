Экс-депутат ГД включился в фейк-войну против России

Экс-депутат Госдумы и экс-вице-президент "Юкоса" Илья Пономарёв, ныне проживающий в Киеве, заявил, что Москва планирует провести серию нападений на российские города, в чём "потом" будут обвинены украинские диверсанты.

По словам беглого политика, террористические атаки готовит ФСБ. "Откровениями" (или "озарениями"?) Пономарёв поделился с британской Daily Mail.

"Москва столкнулась с проблемой острой нехватки кадров для компенсации понесенных потерь, — сказал Пономарев. — В то же время руководство государства неоднократно настаивало на том, что всеобщая мобилизация не будет введена. Чтобы вернуться к этому вопросу, нужен очень веский предлог: гибель тысяч мирных жителей, в которой можно обвинить Украину".

По словам Пономарёва, ФСБ с февраля готовит акцию, нацеленную на химические и нефтяные заводы, которую будет проводить "под фальшивым флагом". Приоритетная цель — Воскресенский химический завод минеральных удобрений — крупнейший в Европе производитель фосфорсодержащих удобрений.

В фантазиях бывшего российского политика, ядовитое облако накроет "многие города, включая и Москву". А ещё — воображение у экс-парламентария оказалось буйным — "взрывы возможны в общественных местах, в частности, в метро".

"Если вы живете в большом российском городе или рядом с потенциально опасными объектами, и у вас есть возможность уехать, например, в деревню, мы настоятельно рекомендуем вам сделать именно это. Мы также не рекомендуем пользоваться метро в часы пик или посещать людные места", — сказал Пономарёв, не уточнив, впрочем, кто такие эти "мы".

Напомним, ранее подобными "страшилками" неоднократно отмечались западные СМИ, например, The Washington Post, заявлявшая о том, что "русские подготовили грандиозную провокацию на границе Украины". Теперь, видимо, потеряв изрядную долю доверия аудитории, создатели фейковых новостей на Западе решили подключить "бывших русских".