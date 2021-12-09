EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Экс-депутат Госдумы: Путин готовит сюрприз Западу

Мир

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв, который ныне проживает на Украине, поделился своей экспертной оценкой относительно планов российского президента. По мнению Пономарёва, вторжения на Украину не планируется. Планируется нечто другое, что может стать сюрпризом для Запада.

Экс-депутат Госдумы: Путин готовит сюрприз Западу

Но Украине в этих планах, по мысли завсегдатая Форума свободной России, отведена определённая роль. По мнению Ильи Пономарёва, российский президент изучил детали возможного "вторжения на Украину". И, мол, прекрасно понимает, что сейчас не 2014 год и украинская армия является одной из лучших в Европе, именно поэтому нет смысла атаковать в лоб, так как будут жертвы с обеих сторон.

Здесь Илья Владимирович не упустил случая польстить Петру Алексеевичу (Порошенко), который уже несколько лет вещает про одну из лучших армий. Но что делать, положение обязывает — ведь именно от Порошенко Пономарёв получил украинское гражданство.

Но вернёмся к рассуждениям экс-депутата в эфире телеканала "Украина 24". По его мнению, Кремль якобы может шантажировать Запад "аннексией Донбасса". Но, предполагает Пономарёв, главная цель российского президента — Белоруссия.

Экс-депутат не исключает, что Москва хочет получить гарантии Запада, что они не вмешаются в вопрос "поглощения" Россией Белоруссии. Тем более, Запад не признает президентство Александра Лукашенко.

У слову, на прошедшем в начале декабря в Вильнюсе Форуме свободной России Илья Пономарёв также излагал схожую точку зрения. Он продвигал тезис о том, что у России нет возможности для "вторжения на Украину", но есть желание отвлечь внимание от других проблем, а также "надавить на США"

Как относится к этим рассуждениям? Вообще говоря, ещё будучи депутатом в России Илья Пономарёв был склонен, скажем так, к значительным преувеличениям и относительно своей роли в политической жизни страны, и в оценках тех или иных событий, а также прогнозах их дальнейшего развития.

В любом случае, оценивать рассуждения экс-депутата стоит не как прогнозы человека, обладающего какой-либо информацией. Скорее, можно назвать это домыслами. Сейчас, впрочем, заметно, что он стал несколько осторожнее во прогнозах и оценках — уже не утверждает, а предполагает. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Куратор: Любовь Степушова
Темы
Новости
Юрист оценила инициативу Центробанка о возврате денег жертвам кибермошенников
Экс-посол США в Германии Гренелл: Путин "прочитал" Байдена
В ЕС заявили о готовности использовать все инструменты для поддержки Украины
Захарова обрушилась на США за попытки создать коалицию "своих против чужих"
Глава Союза пассажиров призвал ужесточить санкции за задержку авиарейсов
Шаляпин зажил на широкую ногу после смерти жены: "Убитый горем вдовец"
Британский адмирал высказался о новой "мировой войне" из-за России
Саакашвили рассказал о своих освободителях из тюрьмы
МИД РФ: Евросоюз подключился к милитаризации Украины и завёл переговоры в тупик
Путин заявил о необходимости системных мер борьбы с нарушениями прав заключённых
Последние материалы
Захарова обрушилась на США за попытки создать коалицию "своих против чужих"
Глава Союза пассажиров призвал ужесточить санкции за задержку авиарейсов
Шаляпин зажил на широкую ногу после смерти жены: "Убитый горем вдовец"
Британский адмирал высказался о новой "мировой войне" из-за России
Саакашвили рассказал о своих освободителях из тюрьмы
МИД РФ: Евросоюз подключился к милитаризации Украины и завёл переговоры в тупик
Путин заявил о необходимости системных мер борьбы с нарушениями прав заключённых
Какие по счёту куранты находятся на Спасской башне Московского Кремля?
В США осудили сенатора США Уикера за слова о ядерном ударе по России
МИД КНР: Китай надеется на поддержку Японии в проведении Олимпийских игр
Популярное
Мир. Новости мира
Канцлер ФРГ Шольц высказался по "Северному потоку-2" и Украине

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался о своём отношении к "Северному потоку-2" и конфликту на Украине.

Канцлер ФРГ Шольц высказался по "Северному потоку-2" и Украине
На похоронах Марк Рудинштейн подал знак с "того света"
Шоу-бизнес
На похоронах Марк Рудинштейн подал знак с "того света"
Мир. Новости мира
"Труд": 10 странам мира грозит исчезновение с лица Земли
Мир. Новости мира
Билл Гейтс предсказал дату окончания пандемии
Ирина Шлионская Очередной апокалиптический прогноз: нас уничтожит супервулкан Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Какие по счёту куранты находятся на Спасской башне Московского Кремля? Дмитрий Соколов Любовь Степушова Поклонская может быть похищена в Кабо-Верде. Вопрос в решимости Киева Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Госдума приняла законопроект о расширении полномочий полиции
Шоу-бизнес
Пугачёва отреагировала на видео с тяжелобольным Данилко
Белый дом "сдал" Байдена: президент США говорил с Путиным не один
Мир. Новости мира
Белый дом "сдал" Байдена: президент США говорил с Путиным не один
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников