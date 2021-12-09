Экс-депутат Госдумы: Путин готовит сюрприз Западу

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв, который ныне проживает на Украине, поделился своей экспертной оценкой относительно планов российского президента. По мнению Пономарёва, вторжения на Украину не планируется. Планируется нечто другое, что может стать сюрпризом для Запада.

Но Украине в этих планах, по мысли завсегдатая Форума свободной России, отведена определённая роль. По мнению Ильи Пономарёва, российский президент изучил детали возможного "вторжения на Украину". И, мол, прекрасно понимает, что сейчас не 2014 год и украинская армия является одной из лучших в Европе, именно поэтому нет смысла атаковать в лоб, так как будут жертвы с обеих сторон.

Здесь Илья Владимирович не упустил случая польстить Петру Алексеевичу (Порошенко), который уже несколько лет вещает про одну из лучших армий. Но что делать, положение обязывает — ведь именно от Порошенко Пономарёв получил украинское гражданство.

Но вернёмся к рассуждениям экс-депутата в эфире телеканала "Украина 24". По его мнению, Кремль якобы может шантажировать Запад "аннексией Донбасса". Но, предполагает Пономарёв, главная цель российского президента — Белоруссия.

Экс-депутат не исключает, что Москва хочет получить гарантии Запада, что они не вмешаются в вопрос "поглощения" Россией Белоруссии. Тем более, Запад не признает президентство Александра Лукашенко.

У слову, на прошедшем в начале декабря в Вильнюсе Форуме свободной России Илья Пономарёв также излагал схожую точку зрения. Он продвигал тезис о том, что у России нет возможности для "вторжения на Украину", но есть желание отвлечь внимание от других проблем, а также "надавить на США".

Как относится к этим рассуждениям? Вообще говоря, ещё будучи депутатом в России Илья Пономарёв был склонен, скажем так, к значительным преувеличениям и относительно своей роли в политической жизни страны, и в оценках тех или иных событий, а также прогнозах их дальнейшего развития.

В любом случае, оценивать рассуждения экс-депутата стоит не как прогнозы человека, обладающего какой-либо информацией. Скорее, можно назвать это домыслами. Сейчас, впрочем, заметно, что он стал несколько осторожнее во прогнозах и оценках — уже не утверждает, а предполагает.