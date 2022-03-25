Минобороны РФ заявило об уничтожении "Калибрами" базы ГСМ ВСУ под Киевом

База горючего украинских военных уничтожена в результате ракетного удара ВС РФ.

Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, накануне вечером российские военные нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" по базе ГСМ в посёлке Калиновка под Киевом.

"Уничтожена крупнейшая из оставшихся у вооруженных сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны", — подчеркнул представитель российского военного ведомства.

По его словам, за прошедшую ночь российская авиация нанесла удары по 51 военному объекту Украины. Были поражены два командных пункта и два склада с оружием и боеприпасами, а также три установки РСЗО, два ракетных комплекса "Бук М-1", а также 26 районов сосредоточения боевой техники.

Российские вертолётчики уничтожили более двух десятков единиц военной техники ВСУ, в том числе семь танков, пять БМП и три БТР.

Всего за время российской спецоперации уничтожено 204 зенитно-ракетных комплекса ВСУ, более 160 установок РСЗО, 1587 танков и других боевых бронированных машин, более 260 беспилотников.