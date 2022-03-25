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Автор Владимир Васютченко

Минобороны РФ заявило об уничтожении "Калибрами" базы ГСМ ВСУ под Киевом

Мир

База горючего украинских военных уничтожена в результате ракетного удара ВС РФ.

Минобороны РФ заявило об уничтожении "Калибрами" базы ГСМ ВСУ под Киевом

Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, накануне вечером российские военные нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" по базе ГСМ в посёлке Калиновка под Киевом.

"Уничтожена крупнейшая из оставшихся у вооруженных сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны", — подчеркнул представитель российского военного ведомства.

По его словам, за прошедшую ночь российская авиация нанесла удары по 51 военному объекту Украины. Были поражены два командных пункта и два склада с оружием и боеприпасами, а также три установки РСЗО, два ракетных комплекса "Бук М-1", а также 26 районов сосредоточения боевой техники.

Российские вертолётчики уничтожили более двух десятков единиц военной техники ВСУ, в том числе семь танков, пять БМП и три БТР.

Всего за время российской спецоперации уничтожено 204 зенитно-ракетных комплекса ВСУ, более 160 установок РСЗО, 1587 танков и других боевых бронированных машин, более 260 беспилотников.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы игорь конашенков
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