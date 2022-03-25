В Минобороны РФ заявили об уничтожении базы подготовки наёмников на Украине

Российские ракетчики уничтожили базу подготовки наёмников на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" была уничтожена база подготовки иностранных наемников", — цитирует сообщение российского военного ведомства ТАСС.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о нанесении ракетного удара по центру подготовки наёмников в Ровенской области.

"Ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесён удар по центру подготовки иностранных наёмников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области", — заявил официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

По его словам, в результате удара по центру подготовки было уничтожено свыше 80 наёмников и националистов.