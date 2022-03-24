Вучич: в НАТО забыли про Сербию, но обвиняют Россию из-за "Операции Z"

Сербский президент Александр Вучич призвал Запад и НАТО "постыдиться" обвинять Россию за спецоперацию на Украине. По его словам, альянс по решению европейских лидеров необоснованно напал на Сербию.

Как подчеркнул Вучич, в 1999 году 19 стран Североатлантического альянса вторглись в Сербию по "надуманной" причине.

"Сейчас, после 23 лет, видно, насколько ужасной, ошибочной, противозаконной и, прежде всего, крайне аморальной была эта операция 19 стран НАТО. Как это сегодня постыдно и, простите за это слово, глупо звучит, что они напали на Сербию из-за якобы гуманитарной катастрофы. <…> Поэтому так глупо, когда они сегодня обвиняют Россию из-за агрессии на Украину", — заявил президент в эфире "Радио и телевидения Воеводины".

По словам президента, у НАТО и Запада нет "ни морали, ни принципов".